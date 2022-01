Vauu! Polona Kranjc (Kmetija) se je odločila za drzen korak. Le kako zdrži? TOčnoTO.si Polona Kranjc se je javila in pokazala, kaj bo po novem krasilo njeno telo. Mi smo čisto navdušeni in komaj čakamo, da pokaže rezultat. Polona Kranjc je drzna mladenka. To smo do sedaj že lahko videli v več situacijah. V letu 2021 je sodelovala v dveh resničnostnih šovih – Sanjski moški in Kmetija. In to […] Vauu! Polona Kranjc (Kmetija) se je odločila za drzen korak. Le kako zdrži? was first poste...

Sorodno





























Oglasi