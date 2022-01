V Ribnici že nekaj časa ugotavljajo, da podobo starega mestnega jedra, ki je bila razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik, kazijo nestrokovno in brez dovoljenj nameščene oglasne in informativne table. Lastnike objektov so zato pozvali, naj za namestitev pridobijo ustrezna soglasja. V Kočevju pa mnoge motijo predvsem reklamne table ob cestah.