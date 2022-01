Umrl najstarejši moški na svetu Lokalec.si Tri tedne pred 113. rojstnim dnevom je v Španiji umrl najstarejši moški na svetu. Kot poročajo španski mediji, je Saturnino de la Fuente Garcia umrl v Leonu v starosti 112 let in 341 dni. Za najstarejšega živečega moškega je bil razglašen v starosti 112 let in 211 dni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rojen je bil 11. februarja 1909. Zaradi nizke rasti – visok je bil le meter in 50 centimet ...

