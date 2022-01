V anhovskem Salonitu bodo zgradili dodatne sončne elektrarne Primorske novice Cementarna Salonit Anhovo in Interenergo sta podpisala pogodbo za gradnjo dodatnih sončnih elektrarn na industrijskem območju v Anhovem. Gre za dodatne sončne elektrarne z nazivno močjo 1,5 megavata, ki bodo postopno začele obratovati do jeseni, nameščene pa bodo na vse primerne strehe v industrijskem kompleksu, so danes sporočili iz Salonita.

