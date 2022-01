Ema Janković (hči Darje Gajšek) je očetu ob slovesu podarila darilo, zraven pa izrekla besede, ki se TOčnoTO.si Darja Gajšek je pevka in televizijska voditeljica, ki jo ponovno lahko spremljamo na televizijskih ekranih. Ob petkih nam dela družbo v oddaji Zimski pozdrav. Darja rada deli utrinke iz zasebnega življenja. Tokrat nas je spustila še bližje in pokazala, kako pozorna, ljubeča in odrasla je že njena štiriletna hči Ema. Deklica je namreč svojemu očetu, […] Ema Janković (hči Darje Gajšek) je očetu ob sl...

Sorodno



































Oglasi