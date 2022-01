Je še možno opraviti samoplačniški PCR-test? 24ur.com Kako do PCR-testa, če ga potrebujete za potovanje oziroma prehod meje, a niste okuženi? Do sedaj je bilo namreč možno opraviti test samoplačniško, a od danes je spremenjen protokol PCR-testiranja, kar pomeni, da so kapacitete za testiranje v javnem sistemu trenutno namenjene le potrjevanju okužb. Kako je z zasebniki, ki so vzorce pošiljali v državne laboratorije?

