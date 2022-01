Leto dni po rušenju Roga: "Mesto postaja vse bolj zaprto kot javni prostor" RTV Slovenija Leto dni potem, ko je Ljubljanska občina začela z rušenjem objeta nekdanje tovarne Rog, so predstavniki Avtonomne tovarne Rog še enkrat spomnili na izgubo "enega zadnjih branikov tiste kulture življenja, ki ni, ne more in tudi noče biti tržno blago”.

