(FOTO in VIDEO) Hud mraz in sneg ogrožata begunce, ki imajo v Siriji le šotore ali barake Večer Sever Sirije ter Libanon in Jordanijo je zajelo zimsko vreme z obilnim sneženjem in mrazom. Pričakujejo rekordno nizke temperature, celo do minus 14 stopinj Celzija.

