V Velenju ovaden mladoletnik: s petardami uničil 32 košev za smeti SiOL.net Velenjski policisti so kazensko ovadili mladoletno osebo, ki je konec lanskega leta po Velenju s petardami uničila 32 košev za smeti in s tem velenjsko občino oškodovala za štiri tisoč evrov. Na občini obžalujejo vsako dejanje vandalizma, občane pa pozivajo, da takšna dejanja nemudoma prijavijo, so sporočili z velenjske občine.

