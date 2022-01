Tri večere letošnje Eme bosta povezovala Melani Mekicar in Bojan Cvjetićanin RTV Slovenija Finalnem izboru EMA freš, ki bo 28. januarja, in na katerem bomo dobili zadnje štiri tekmovalce, bodo sledili trije sobotni večeri namenjeni izboru slovenskega evrovizijskega predstavnika, ki jih bosta povezovala Melani Mekicar in Bojan Cvjetićanin.

