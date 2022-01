Portugalci z zmago začeli branjenje naslova SiOL.net Danes se je na Nizozemskem začelo 12. evropsko prvenstvo v futsalu, na katerem prvič v zgodovini nastopa 16 reprezentanc. Med njimi je tudi Slovenija, ki se z evropsko elito druži že sedmič. Izbranci Tomija Horvata bodo prvo tekmo odigrali v četrtek, ko se bodo pomerili s Kazahstanom. Uvodno tekmo prvenstva sta odigrali reprezentanci Srbije in Portugalske. Portugalci, ki branijo naslov izpred štirih let, ko so bili najboljši v Sloveniji, so v Amsterdamu zmagali s 4:2 (2:2).

Sorodno Oglasi