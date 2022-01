Nova varuhinja pravic gledalcev, poslušalcev, bralcev RTVS Marica Uršič Zupan: »Javni zavod se mora Demokracija Piše: L. K. F. Včeraj sta si na RTV Slovenija posle predali dosedanja varuhinja pravic gledalcev, poslušalcev, bralcev in uporabnikov programskih vsebin RTV Slovenija Ilinka Todorovski in novo varuhinja Marica Uršič Zupan. Ilinki Todorovski je potekel mandat, na razpis so se prijavile tri kandidatke, ena je odstopila, Programski svet RTV Slovenija je 6. decembra 2021 na podlagi 4. člena Pravilnika ...

Sorodno







Oglasi