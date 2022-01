Ponovno se je oglasila Vika Lozar iz Črnomlja. »Stvar postaja zelo resna in ni časa, da bi vedno znova dokazovali, kako nujna je sprememba našega obnašanja,« pravi in dodaja, da verjetno ravno na račun določenih državljanov in njihove trme, kako imajo prav, okužba širom po naši Zemlji zlepa ne bo premagana. Ima se za zavedno državljanko in prepričana je, da ima zato, ker upošteva navodila st ...