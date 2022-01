Jelinčič s pobudo Pahorju: Volitve naj se zaradi slabe epidemiološke slike razpišejo na zadnji možen Politikis Predsednik SNS Zmago Jelinčič je danes na Twitterju sporočil naslednje: “Volitve so pred vrati, epidemiološka slika pa vse slabša, zato smo v @SnsStranka podali pobudo, da se volitve razpišejo na zadnji možen datum – 5. junija.” Volitve so pred vrati, epidemiološka slika pa vse slabša, zato smo v @SnsStranka podali pobudo, da se volitve razpišejo […] The post Jelinčič s pobudo Pahorju: Volitve naj ...

Sorodno

Oglasi