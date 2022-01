British Airways zaradi pomislekov glede omrežja 5G odpovedal lete v ZDA RTV Slovenija Britanski letalski prevoznik British Airways je zaradi varnostnih pomislekov, vezanih na omrežje 5G, odpovedal lete v ZDA. Na tleh so tako ostala letala, ki bi morala potnike s Heathrowa peljati v Boston, Chicago, Los Angeles, New York in San Francisco.

