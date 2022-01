Vse od daljnega leta 2012 so pametni telefoni serije P vedno znova želi priznanja za zasnovo, avtonomijo baterije in predvsem za fotografske zmogljivosti. Ob 10. obletnici je pred nami nova mojstrovina. Huawei P50 Pro, ki mobilno fotografijo, kot tolikokrat do zdaj, ponovno dviguje na novo raven! Pot ... Več Zgodovina telefonov serije Huawei P: Desetletje izjemne mobilne telefonije objavljeno na R ...