Nekaj deset Jeseničanov je danes pred sedežem njihove občine protestiralo zaradi podražitve ogrevanja. Kot so za STA pojasnili na občini, ki se je danes znova sestala s predstavniki dobavitelja in distributerja toplote, podjetji Enos in Enos OTE, ter lastniki etažnih objektov, je koncesionar obljubil, da bo zamrznil cene ogrevanja do konca kurilne sezone. Pristojni so se že lani dogovorili za zni ...