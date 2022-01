[Po svetu več kot 326 milijonov okužb in več kot 5,5 milijona smrti] WHO: Pandemija covida-19 ostaja Politikis Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) zaenkrat še ne bo odpravila izrednih zdravstvenih razmere zaradi pandemije covida-19. Situacija namreč ostaja kriza mednarodnih razsežnosti, je po poročanju nemška tiskovna agencija dpa danes sporočila organizacija v Ženevi. WHO je izredne razmere na globalni ravni zaradi novega koronavirusa razglasila 30. januarja 2020. Takrat je bilo izven Kitajske znanih ...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Kitajska

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Violeta Tomić

Janez Janša

Štefan Hadalin

Franjo Bobinac