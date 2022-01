Ljubomir Vranješ ima že novo službo SiOL.net Zdaj že nekdanji selektor slovenske moške rokometne reprezentance, Šved Ljubomir Vranješ, je še isti dan, ko je uradno ostal brez selektorske službe v Sloveniji, dobil novo zaposlitev. Oseminštiridesetletni Šved bo do konca sezone trener nemške prvoligaške ekipe Rhein-Neckar Löwen. To so potrdili tudi pri nemškemu prvoligašu.

