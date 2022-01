Vodilne Kamničanke do zanesljive zmage SiOL.net Državno odbojkarsko prvenstvo so nadaljevala tudi dekleta. Na prvih tekmah leta 2022 so zmagale igralke Calcita Volleyja, gladko so bile boljše od ATK Grosupljega, in Novogoričanke, GEN-I Volley je imel proti Ankaranu nekoliko težje delo, a je vseeno zmagal s 3:0. Obračun med Krimom in Novo KBM so prestavili.

