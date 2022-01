Takole napovedujejo meteorologi SiOL.net Danes in jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj se bo živo srebro spustilo do -9 stopinj Celzija, dnevne temperature pa se bodo gibale od 3 do 9 stopinj Celzija. Na severu in vzhodu bo občasno naletaval sneg, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje RS.

