»Videl sem žabo – / skočila je v modro, / globoko nebo« Dnevnik Načela, da umetnikovega življenja in dela ne gre vzporejati, se je pri prebiranju literature Josipa Ostija težko držati. Opravka imamo, in to ne glede na zvrst, s pisavo, ki se očitno napaja v lastnem izkustvu – najsi beremo njegovo izpovedno...

