Piše: Peter Truden (Nova24tv) Predstavniki nevladnih organizacij, ki so se za namene parlamentarnih volitev povezali v iniciativa “Glas ljudstva”, so določenim, bolje rečeno levosučnim strankam predale svojih 138 zahtev in jih pozvale, da se o zahtevah jasno opredelijo. Obljubljajo, da bodo svojih 138 zahtev posredovale tudi ostalim strankam, ki jim niso namenile pozornosti. “Očitno se bodo te pat ...