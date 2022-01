Po poročanju tujih medijev je prvi teniški lopar sveta, Novak Đoković, s soprogo Jeleno leta 2020 ustanovil podjetje QuantBioRes A/S, ki je klasificirano kot podjetje za proizvodnjo farmacevtskih preparatov - na spletni strani podjetja pa je zapisano, da se ukvarja z razvojem zdravil za retroviruse in odporne bakterije. V sporočilih za javnost so med drugim navedli, da bodo kmalu začeli s testiranjem različnih pristopov zdravljenja koronavirusne bolezni covid-19.