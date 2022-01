Tragična smrt 37-letnega igralca Lokalec.si 37-letni igralec in komik Gaspard Ulliel se je na smučišču smučarskega letovišča La Rosière v Franciji zaletel v drugega smučarja in pri tem utrpel hude poškodbe možganov. Nezavestnega so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Grenobel, a tam mu žal niso mogli pomagati, so zapisali v Slovenskih novicah. Ulliel je znan po filmskih hitih Hanibal: rojstvo zla in Zelo dolga zaroka.

