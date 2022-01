Nočna mora Jana Oblaka. Kamenjali avtobus Atletica, nato ta še izpadel iz pokala. SiOL.net Nogometaši madridskega Atletica so v sredo doživeli kar dva udarca. Prvega dobesedno, saj so jezni navijači Real Sociedada kamenjali in poškodovali njihov avtobus, ko se je Simeonejeva četa bližala stadionu v San Sebastianu, drugega pa na zelenici Arene Reale, kjer so v osmini finala španskega pokala izgubili proti tekmecu iz Baskije (0:2). Tako so le šest dni po neuspehu v španskem superpokalu izpadli še iz drugega tekmovanja. Jan Oblak si je za predstavo v San Sebastianu prislužil najvišje ocene v svoji ekipi, a se leto 2022 zanj vseeno spreminja v nočno moro.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Jan Oblak

Španija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tamara Zidanšek

Luka Dončić

Robert Golob

Borut Pahor