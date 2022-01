150 let Gimnazije Kočevje Dolenjski list Na Kočevskem ob 150-letnici delovanja gimnazije obeležujejo tematsko leto z naslovom 150 let srednjega šolstva na Kočevskem. Jeseni 1872 je namreč prvo generacijo dijakov sprejela kočevska gimnazija, ki danes deluje v okviru Gimnazije in srednje šole Kočevje ter jo v kočevski občini vidijo kot glavni steber razvoja tamkajšnjega srednjega šolstva. preberite več » ...

