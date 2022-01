Šrot in Atka Prima morata Fructalu plačati 13 milijonov evrov 24ur.com Nekdanji predsednik uprave Pivovarne Laško Boško Šrot in družba Atka Prima morata podjetju Fructal plačati 13 milijonov evrov, je dosodilo novogoriško okrožno sodišče. Toliko znaša skoraj enajst milijonov evrov težak zahtevek, vključno z zamudnimi obrestmi, saj se postopek zaradi spornih posojil vleče že vrsto let.

