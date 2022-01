Golemac: Tako je videti, ko dlje časa nimaš pravega treninga in tekem 24ur.com Košarkarji Cedevite Olimpije so se v sredo po več kot dveh tednih prisilne odsotnosti zaradi covidnih težav vrnili na parket. V Stožicah so gostili Gran Canario, ki je bila zanesljivo boljša s 75:60. Jurica Golemac s predstavo svojih fantov seveda ni bil zadovoljen, krivca za poraz pa je našel tudi v daljši odsotnosti, ki se je gotovo poznala.

