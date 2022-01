(ODPRTO PISMO) Gospodje Pahor, Janša, Simoniti, krizo lahko premagamo le z več kulture. Zagotovite m Večer Vrsta uveljavljenih kulturniških imen je podpisana pod pobudo za pomoč mladim samozaposlenim v kulturi. Zaradi mačehovskega odnosa države so se mladi znašli v nemogočem položaju, pišejo v odprtem pismu predsednikoma republike in vlade. V vednost so pobudo dobile tudi vse politične stranke v državnem zboru. Odprto pismo s prvopodpisano Romano Krajnčan objavljamo v celoti.

Sorodno

Oglasi