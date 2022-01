EMA 2022 poskrbela za novo presenečenje TOčnoTO.si Vedno bolj se približuje dan, ko bomo izvedeli, koga bomo letos poslali na izbor za pesem Evrovizije. Priznati moramo, da se vsako leto odločamo težje, saj so izvajalci resnično dobri in je odločitev zares težka. Evrovizijske MelodijA – EMA pa bo v letu 2022 postregla z nepričakovano, a osvežujočo spremembo. Če smo do sedaj na […] EMA 2022 poskrbela za novo presenečenje was first posted on 20 janua...

Sorodno

























Oglasi