Od srede morajo tudi osebe s simptomi najprej na hitri test. Če je rezultat pozitiven, sledi naročilo na potrditveni PCR test. Kdor je negativen in ima simptome, naj se po navodilih stroke izolira za tri in koristi bolniško. S tem naj bi država prihranila nekaj dragih PCR testov in medijem odvzela možnost dramatiziranja s poročanjem o novih rekordih dnevno okuženih. preberite več » ...