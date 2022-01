Doseljeni risi rešujejo dinarsko populacijo pred izumrtjem Primorske novice Risi, ki so bili v okviru evropskega projekta Life Lynx doseljeni v Slovenijo in na Hrvaško, se uspešno razmnožujejo in s svojimi geni rešujejo dinarsko populacijo pred izumrtjem, so danes ob objavi poročila za obdobje spremljanja 2020/2021 sporočili iz projektne skupine.

