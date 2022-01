Anketa GZS: Manj kot polovica podjetij v celoti opravila zakup elektrike in plina za letos Energetika.NET Zgolj 43,5 odstotka slovenskih podjetij ima za letos že v celoti zakupljeno električno energijo in le 21 odstotkov ima v celoti zakupljen plin, je pokazala anketa Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). V slednji tako pozivajo k posegu v cene energentov, vsaj kratkoročno in začasno, saj je zaradi visokih cen energije ogrožen obstoj skoraj polovice podjetij.

