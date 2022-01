Predsednik vlade Janez Janša se je srečal s predstavniki podjetij, združenih v konzorcij GREMO Energetika.NET Predsednik vlade Janez Janša se je v sredo na temo zelene mobilnosti in projekta GREMO (GREen MObility) srečal s predstavniki avtomobilskih podjetij, izobraževalnih ustanov in združenj, so sporočili iz urada vlade RS. Osnovni cilj projekta je med drugim vzpostavitev inovacijske platforme za povišanje konkurenčne sposobnosti slovenske dobaviteljske avtomobilske industrije na področju zelene mobilnosti prihodnosti.

