Neoperativni župan Ljubljane Zoran Janković ima v prestolnici le eno točko za PCR-testiranje in prom Demokracija Piše: Sara Kovač (Nova24tv) Ljubljanski župan Zoran Janković se rad hvalisa, kako naj bi bila Ljubljana najlepše mesto na svetu. Očitno pa ga prav nič ne moti, da na cesti Ljubljana–Medvode, konkretneje na območju med Šentvidom in Stanežičami, nastajajo zastoji. Razlog za to namreč predstavlja preselitev testirne točke PCR v Stanežiče. Seveda ne bi bilo težave, če bi bilo testirnih točk v prestoln ...

Sorodno



Oglasi