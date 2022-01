Priložnosti in izzivi na trgu upravljanja z odpadki v Sloveniji zurnal24.si Alumni kluba Ekonomske fakultete je organiziral spletni posvet na temo trga upravljanja z odpadki v Sloveniji. Glavne misli po koncu posveta so, da je za ureditev področja upravljanja z odpadki nujno sodelovanje med različnimi podjetji in sektorji ter močna in prisotna vloga država kot koordinatorke.

