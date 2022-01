Zaradi odpornosti bakterij proti antibiotikom več smrti kot zaradi aidsa in malarije RTV Slovenija Največja študija o protimikrobni odpornosti do zdaj ugotavlja, da je leta 2019 po vsem svetu umrlo več ljudi, kot za aidsom in malarijo. Zaradi bakterij, odpornih proti antibiotikom, je umrlo kar 1,2 milijona ljudi.

Sorodno







Oglasi