S prodajo počitniških hiš iztržili skoraj 7,7 milijona evrov Dom in vrt Končala se je serija dražb za počitniško naselje na Cresu v skupni izmeri 1622 kvadratnih metrov. Hišice so bile zgrajene med letoma 1978 in 1981, deset jih je bilo leta 2007 obnovljenih.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Zmago Jelinčič Plemeniti

Tamara Zidanšek

Luka Dončić