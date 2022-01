SDH ima v letu 2022 več scenarijev za turistično skupino Sava RTV Slovenija SDH trenutno ne vodi uradnega postopka prodaje ali nakupa deleža v Savi, pravijo v SDH-ju in dodajajo, da so v letnem načrtu upravljanja za leto 2022 predvideli več možnih scenarijev in s tem tudi večjo prožnost pri odločanju glede turističnih družb.

