Bralca iz Novega mesta, ki že več kot 40 let prebira Dolenjski list, zanima, kaj se dogaja z gradnjo brvi v Irči vasi. »Že spomladi so začeli graditi. Gradili so do pred kratkim, vse zabetonirali, porabili ogromno betona, zdaj pa so vse porušili in začenjajo na novo,« je dejal. Sprašuje se, zakaj se davkoplačevalski denar dobesedno meče stran. preberite več » ...