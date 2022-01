[Video] Pred 70 leti so, po navodilih vodstva partije in v sodelovanju z upravo državne varnosti, lj Nova24TV Anton Vovk se je rodil v Vrbi na Gorenjskem, v isti hiši kot pesnik France Prešeren, ki je bil Vovkov prastric. V Katoliški cerkvi na Slovenskem se danes spominjajo 70. obletnice zažiga tedanjega ljubljanskega škofa, ob obletnici bo nadškof Stanislav Zore zvečer daroval mašo v stolnici. Vovka so pred 70 leti neznanci pričakali na železniški postaji v Bršljinu v Novem mestu, tja se je pripeljal z v ...

Sorodno









Oglasi Omenjeni Beograd

France Prešeren

Jože Plečnik

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Robert Golob

Zmago Jelinčič Plemeniti

Tamara Zidanšek