110. redna seja Vlade Republike Slovenije Vlada RS Vlada je na današnji seji določila besedilo predlogov novel Zakona o kmetijstvu in Zakona o nadzoru državne meje. Sprejela je tudi izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike in pooblastila pogajalsko skupino za pogajanja.

