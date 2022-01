Jasnič: Pogovori o skupni listi s stranko LIDE v zaključni fazi 24ur.com Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič je izvršni odbor (IO) na seji seznanil s pogovori, ki jih je s strankami opravil o možnem sodelovanju pred in po volitvah. Po Jasničevih besedah so tako v zaključni fazi pogovori o skupni kandidatni listi s stranko LIDE, kar je danes sprejel tudi IO stranke, obravnavali pa so tudi volilni program stranke.

