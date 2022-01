Piše: Sara Kovač (Nova24tv) Poslanka skrajno leve Levice Violeta Tomić je izstopila iz stranke. Izvršni odbor stranke se je namreč odločil, da Tomićeva ne bo kandidirala v okraju Ljubljana – Center, ponudili so ji kandidaturo v Mariboru, a je ponudbo zavrnila, saj ima večje ambicije kot kandidirati v Mariboru in ne v bogati Ljubljani. To je sicer pravi obraz poslancev Levice, kjer jih ne zanima b ...