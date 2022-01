Na Planet kmalu prihaja nova zabavna oddaja Leta štejejo, v kateri bo zelo pomembno, kako dobro znate presoditi ljudi in predvsem to, koliko let imajo. Oddajo Leta štejejo, ki bo nedvomno poskrbela tudi za nekaj zabavne zadrege, čudenja in predvsem smeha, bo vodil Klemen Bučan.



Več na Njena.si