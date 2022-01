Piše: Nina Žoher (Nova24tv) “Stranka Alenke Bratušek želi preko seje Odbora za nadzor javnih financ politično soditi nekdanjim odgovornim v Slovenskih državnih gozdovih in jim mimo pristojnih organov, z zlorabo institucije Državnega zbora RS, izreči oprostilno sodbo,” opozarjajo v stranki Naša dežela dr. Aleksandre Pivec in dodajajo, da želijo na tak način osebe, ki so prestopile iz stranke DeSUS ...