Novi predsednik RK Celje Pivovarna Laško je Gregor Planteu Celje.info Novi predsednik RK Celje Pivovarna Laško Gregor Planteu (Foto: Slavko Kolar) V Celju je danes potekal redni zbor članov RK Celje Pivovarna Laško, na katerem so prisotni izvolili novega predsednika kluba. Jerneja Smisla je na tem položaju zamenjal Gregor Planteu. Na današnjem Zboru članov so se člani ob poteku mandatov seznanili s poročili predsednika in vseh odborov kluba ter opravil volitve novih ...

