Zaradi hospitalizacij necepljenih kolaps zdravstvenega sistema v Pomurju #video SiOL.net Različica omikron do zdaj v Splošni bolnišnici Murska Sobota še ni bila potrjena, delež omikrona je tudi sicer v Pomurju in Podravju nižji kot drugod. Vrh števila okuženih zato tam še čakajo. Že zdaj pa lahko v bolnišnici opravljajo le polovico običajne operativne dejavnosti – le za paciente s stopnjo nujno in zelo hitro. Če ne bi uvedli sistema, po katerem za zaposlene, ki so v stiku z okuženimi, karantena ne velja, pa zdravljenja sploh ne bi mogli več zagotavljati.

Sorodno

Oglasi Omenjeni korona virus

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Zdravko Počivalšek

Zmago Jelinčič Plemeniti

Robert Golob