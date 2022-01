Inšpektorji v tednu dni izrekli za 15.200 evrov kazni zaradi nespoštovanja PCT-pogoja RTV Slovenija Zdravstveni inšpektorat je od NIJZ-ja prejel seznam petih otrok, mlajših od 12 let, ki so bili cepljeni s cepivom Moderne, ki se uporablja za cepljenje starejših od 12 let, zato so že uvedli inšpekcijske postopke.

